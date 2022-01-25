Найди себя: 7 мемов о реалиях первого месяца Нового года

7 мемов о реалиях первого месяца Нового года

За считанные дни завершается январь – первый месяц Нового года. Не говорите, что за последние дни не проигнорировали несколько пунктов, которые написали в плане на 2022 год. Один из них – отмененная тренировка, потому что лень с утра победила. В 7 мемах мы покажем "жизу" - их смысл вы сразу поймете. Смотрите и отправляйте друзьям. И помните: смех поднимает настроение и продлевает жизнь, поэтому смешные мемы ежедневно – must have.

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