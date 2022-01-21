Обійматися будемо? 7 мемів про обійми, які розсмішать за секунду

21 січня святкують Міжнародний день обіймів. Сьогодні прийнято обіймати всіх та ходити з табличкою "Free hugs".
Цьогоріч рекомендуємо утриматися від традиції, адже пандемія не відступила. Натомість – надіслати один з мемів рідним і друзям, щоб привітати та водночас не зашкодити здоров’ю.
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Не забувайте про реалії сьогодення у святкові дні та адаптуйте нові виклики до норм та трендів сучасності.
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*Я потребую обіймів.
5
*Скільки за обійми?
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*Напад обіймами.
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