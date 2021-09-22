Loewe випустили мило з ароматом марихуани за 1800 гривень (фото)

/ Фото: Loewe

Пандемія, прийдешні локдауни і перехід на віддалену роботу змушує людей проводити більше часу вдома. Все більше ми придивляємося до предметів домашнього ужитку і витрачаємо гроші на свічки, модне мило і аромати для будинку, щоб поліпшити атмосферу.

Loewe вирішили скористатися попитом на такі предмети і випустили нове мило з ароматом марихуани.

Модний бренд і раніше мав величезний успіх серед споживачів завдяки своїм ароматам та свічкам, які розкуповувалися моментально. Тепер же, розширюючи асортимент, креативний директор Джонатан Андерсон додав родзинку.

Так, мило із запахом марихуани буде виходити в двох форматах: рідкому і твердому. Купити його незабаром можна буде на сайті бренду. Вартість складе за тверде мило – 55 доларів (бл. 1500 грн) і за рідке 68 доларів (бл. 1800 грн).

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