Натуральне мило: як змусити шкіру сяяти і не заробити алергію
Щоб шкіра не сохла і не запалюються, вибирайте мило з натуральними інгредієнтами
Мило або інший засіб з очищення, догляду за шкірою обличчя часто сушить шкіру, викликає роздратування, почервоніння і навіть запальні процеси. Як вибрати корисне мило, за допомогою якого можна поліпшити стан шкіри, не заробити алергію і відрізнити натуральне мило від підробки – розповіла майстер миловаріння і еко-хендмейд продукції, масажист Марія Алтухова.
Мило ручної роботи – популярний сьогодні еко-тренд. Натуральне мило буває двох видів: "мило з нуля" і мило з основи.
Відрізнити таке мило від натурального "з нуля" легко по більш яскравому кольору. Натуральне ж мило складається з усього з чотирьох основних компонентів:
- жирного рідкого масла
- твердого масла – баттера
- луги
- води або соку, можна додати іншу рідину, навіть вино.
Функції будь-якого мила – мити, очищати, але не зволожувати. Якщо мило зволожує, як "кричить" нам реклама, то в ньому швидше за все синтетичний гліцерин. Після миття таким милом на шкірі виходить плівка, вона закупорює клітини, в результаті шкіра лущиться, сохне – як сказано вище.
Тому митися потрібно милом, а зволожувати шкіру – кремом, олією, гелем і т. Д, згідно вашому типу шкіри. Користь натурального мила для здоров'я, крім відсутності в ньому "хімії" очевидна:
- підходить для проблемної шкіри, загоює і підсушує висипання – особливо дігтярне мило;
- виробляй відлущуючий ефект, якщо в милі доданий скраб, очищає від ороговілих ділянок шкіри;
- екологічно, не шкодить екології при розпаді, не містить тваринні жири, тільки рослинні.
Щоб зрозуміти різницю між милом ручної роботи і фабричним, досить порівняти їх склади. Склад фабричного мила легко перевірити, зайшовши в магазин і вивчивши упаковку. В основному це такі компоненти:
- синтетичний гліцерин, який шкідливий для шкіри (але про це пізніше),
- солі жирних кислот (ПАР),
- віддушки.
Ароматизатори, барвники, синтетичні ароматизатори, які використовуються в фабричному милі, звичайно, сприяють хорошому очищенню шкіри від забруднення, але здоров'я їй не додадуть. А навпаки можуть викликати закупорку пір, запалення. Природно, за шкірою потрібно правильно доглядати, а не тільки мити милом. Синтетичні ПАР, накопичуючись в організмі, призводять до розвитку різних хвороб.
У складі натурального мила людей найбільше лякає луга, але це органічна речовина, добре розчинна у воді. Луга, яка вступає в реакцію з водою, маслами і т.д. перегорає і трансформується в молекули натурального гліцерину.
На виході ми отримуємо трансформовані масла. Важливіше навіть не ті масла, які закладаються при початку варіння (але продукт повинен бути обов'язково якісним), а ті, які додаються в мило після того, як луг "перегоріла". Це так звані Догляду масла: як в рідкому вигляді, так і Баттери. Також мило можна збагатити вітамінами, екстрактами трав або засушеними травами, сушеними фруктами і т.д.
Корінь марени, водорості, куркума, зелений чай, чорниця – це натуральні барвники, які використовуються без шкоди для здоров'я. Якщо мило пахне тістечком тірамісу – то зрозумійте, що використовувалася віддушка, добре, якщо харчова. Запах натурального мила не настільки яскраво виражений, як запахи мила з мас-маркету або з основи.
Можна зварити самому мило з уже продається основи, воно буде краще магазинного. На ютубі повно відео, як це зробити. Основа – це вже готове мило, його можна вже використовувати для миття, або розтопити в духовці, додати масло, барвник, залити в форму. Воно швидко застигає (протягом доби). Його також можна використовувати в якості арт-терапії або дозвілля: дуже цікаво готувати таке мило з дітьми.
Натуральне мило варити самому будинку, надивившись роликів з ютуба, небезпечно. Бажано пройти навчання з миловаріння – пари лугу дуже небезпечні, можна отримати термоожог дихальних шляхів, алергію. Тому миловари роблять все з дотриманням техніки безпеки, захищаючи обличчя і руки. І застигає таке мило довго: при варінні гарячим способом – тиждень, холодним – близько 40 днів.
Важливий момент! Алергіки не можуть користуватися таким милом, якщо в його складі мед, кориця або інший алерген. Їм підійде мінімально чисте мило – наприклад з дитячої серії, з ромашкою, чередою, календулою, маслом обліпихи.
Запитуйте, що входить до складу, вивчайте упаковку, дізнавайтеся відгуки про миловар або реалізатора. Якщо ви алергік, то обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікуючим лікарем, яких добавок в милі потрібно уникати.
Нагадаємо, що раніше ми писали про господарське мило і його користь для краси.
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