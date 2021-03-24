Натуральне мило: як змусити шкіру сяяти і не заробити алергію

Щоб шкіра не сохла і не запалюються, вибирайте мило з натуральними інгредієнтами

Мило або інший засіб з очищення, догляду за шкірою обличчя часто сушить шкіру, викликає роздратування, почервоніння і навіть запальні процеси. Як вибрати корисне мило, за допомогою якого можна поліпшити стан шкіри, не заробити алергію і відрізнити натуральне мило від підробки – розповіла майстер миловаріння і еко-хендмейд продукції, масажист Марія Алтухова.

Натуральне мило: в чому перевага модного тренду

Мило ручної роботи – популярний сьогодні еко-тренд. Натуральне мило буває двох видів: "мило з нуля" і мило з основи.

Мильна основа – це вже готова заготовка, її саму можна використовувати для миття. Мило з основи звичайно безпечніше тих продуктів, що продаються в мас-маркетах, але теж містить ненатуральні інгредієнти.

Відрізнити таке мило від натурального "з нуля" легко по більш яскравому кольору. Натуральне ж мило складається з усього з чотирьох основних компонентів:

жирного рідкого масла

твердого масла – баттера

луги

води або соку, можна додати іншу рідину, навіть вино.

Чим натуральне мило корисно для здоров'я

Функції будь-якого мила – мити, очищати, але не зволожувати. Якщо мило зволожує, як "кричить" нам реклама, то в ньому швидше за все синтетичний гліцерин. Після миття таким милом на шкірі виходить плівка, вона закупорює клітини, в результаті шкіра лущиться, сохне – як сказано вище.

Звертайте увагу не тільки на "зовнішність" мила, вивчайте його склад

Тому митися потрібно милом, а зволожувати шкіру – кремом, олією, гелем і т. Д, згідно вашому типу шкіри. Користь натурального мила для здоров'я, крім відсутності в ньому "хімії" очевидна:

підходить для проблемної шкіри, загоює і підсушує висипання – особливо дігтярне мило; виробляй відлущуючий ефект, якщо в милі доданий скраб, очищає від ороговілих ділянок шкіри; екологічно, не шкодить екології при розпаді, не містить тваринні жири, тільки рослинні.

Чому фабричне мило більш шкідливо, ніж натуральне

Щоб зрозуміти різницю між милом ручної роботи і фабричним, досить порівняти їх склади. Склад фабричного мила легко перевірити, зайшовши в магазин і вивчивши упаковку. В основному це такі компоненти:

синтетичний гліцерин, який шкідливий для шкіри (але про це пізніше),

солі жирних кислот (ПАР),

віддушки.

Фото: freepik.com

Ароматизатори, барвники, синтетичні ароматизатори, які використовуються в фабричному милі, звичайно, сприяють хорошому очищенню шкіри від забруднення, але здоров'я їй не додадуть. А навпаки можуть викликати закупорку пір, запалення. Природно, за шкірою потрібно правильно доглядати, а не тільки мити милом. Синтетичні ПАР, накопичуючись в організмі, призводять до розвитку різних хвороб.

Фабричне мило добре очищує шкіру, але часто викликає її сухість та подразнення Фото: Pexels

У складі натурального мила людей найбільше лякає луга, але це органічна речовина, добре розчинна у воді. Луга, яка вступає в реакцію з водою, маслами і т.д. перегорає і трансформується в молекули натурального гліцерину.

Якими корисними компонентами збагачують мило

На виході ми отримуємо трансформовані масла. Важливіше навіть не ті масла, які закладаються при початку варіння (але продукт повинен бути обов'язково якісним), а ті, які додаються в мило після того, як луг "перегоріла". Це так звані Догляду масла: як в рідкому вигляді, так і Баттери. Також мило можна збагатити вітамінами, екстрактами трав або засушеними травами, сушеними фруктами і т.д.

Корінь марени, водорості, куркума, зелений чай, чорниця – це натуральні барвники, які використовуються без шкоди для здоров'я. Якщо мило пахне тістечком тірамісу – то зрозумійте, що використовувалася віддушка, добре, якщо харчова. Запах натурального мила не настільки яскраво виражений, як запахи мила з мас-маркету або з основи.

Як зварити мило самому

Можна зварити самому мило з уже продається основи, воно буде краще магазинного. На ютубі повно відео, як це зробити. Основа – це вже готове мило, його можна вже використовувати для миття, або розтопити в духовці, додати масло, барвник, залити в форму. Воно швидко застигає (протягом доби). Його також можна використовувати в якості арт-терапії або дозвілля: дуже цікаво готувати таке мило з дітьми.

Варити мило вдома самому – це ще й арт-терапія Фото: Pixabay

Натуральне мило варити самому будинку, надивившись роликів з ютуба, небезпечно. Бажано пройти навчання з миловаріння – пари лугу дуже небезпечні, можна отримати термоожог дихальних шляхів, алергію. Тому миловари роблять все з дотриманням техніки безпеки, захищаючи обличчя і руки. І застигає таке мило довго: при варінні гарячим способом – тиждень, холодним – близько 40 днів.

Кому не підходить натуральне мило

Важливий момент! Алергіки не можуть користуватися таким милом, якщо в його складі мед, кориця або інший алерген. Їм підійде мінімально чисте мило – наприклад з дитячої серії, з ромашкою, чередою, календулою, маслом обліпихи.

Мило "з нуля" тим і добре, що його можна знайти з урахуванням своїх індивідуальний особливостей. При виборі будь-якого мила орієнтуйтеся на його склад, а не тільки гарний зовнішній вигляд.

Запитуйте, що входить до складу, вивчайте упаковку, дізнавайтеся відгуки про миловар або реалізатора. Якщо ви алергік, то обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікуючим лікарем, яких добавок в милі потрібно уникати.

Нагадаємо, що раніше ми писали про господарське мило і його користь для краси.

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