Loewe выпустили мыло с ароматом марихуаны за 1800 гривен (фото)

/ Фото: Loewe

Пандемия, грядущие локдауны и переход на удаленную работу вынуждает людей проводить больше времени дома. Все больше мы присматриваемся к предметам домашнего обихода и тратим деньги на свечи, модное мыло и ароматы для дома, чтобы улучшить атмосферу.

Loewe решили воспользоваться спросом на такие предметы и выпустили новое мыло с ароматом марихуаны.

Модный бренд и раньше имел огромный успех среди потребителей благодаря своим ароматам и свечам, которые раскупались моментально. Теперь же, расширяя ассортимент, креативный директор Джонатан Андерсон добавил изюминку.

Так, мыло с запахом марихуаны будет выходить в двух форматах: жидком и твердом. Купить его вскоре можно будет на сайте бренда. Стоимость составит за твердое мыло – 55 долларов (ок. 1500 грн) и за жидкое 68 долларов (ок. 1800 грн).

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