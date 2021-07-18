Спека відступає: кого завтра порадують +23, а кого – накриють потужні грози

Якою буде погода в Україні 19 липня / Фото: Unsplash
Нестерпна спека, від якої вже всі втомилися і сто п'ятдесят разів розтанули, відступає. Правда радісні +24 градуси отримають тільки жителі західних областей, але це вже хороший початок. А все тому, що до нас ідуть атмосферні фронти північного циклону Christoph, який знизить температуру не тільки в західних, а й частково на півночі і в центрі.
Як свідчать дані Укргідрометцентру, в понеділок Україну чекають грози та зливи: на заході очікується 24-26 градусів. У Житомирській, Чернігівській, Вінницькій та Київській областях – середня температура буде +31. А ось решта території України все так само буде грітися під 30-35 градусів спеки.
Погода в Україні на понеділок 19 липня / Фото: meteo.gov.ua
При цьому дощі і навіть з грозами очікуються в більшості областей. У понеділок сильні зливи зі шквалами передають на заході, півночі та місцями в центральних областях.
Як ви вже зрозуміли, понеділок почнеться з хороших новин – легкого охолодження на вулиці. Можете відсвяткувати цю подію чашкою холодної кави, щоб підбадьорити свій сніданок. Як приготувати фраппе, глясе або бамбл-каву – ми писали тут.
Потім варто заглянути в гороскоп і дізнатися, що вас чекає на цьому тижні. А потім можна одягатися і йти підкорювати колег своїм розумом, талантом і можна зовнішнім виглядом. Якщо дозволяє дрес-код – розбавте свій робочий образ топом без бретелей, разом з брюками вільного крою, високою посадкою і жакетом, ви будете виглядати неперевершено. А ще ми розповідали, як зібрати класні образи з головними кольорами 2021 року – жовтим, сірим і фіолетовим.
Дивіться відео: світ страждає від екстремальних погодних явищ
Новини на цю ж тему:Повені в Європі – тільки початок. Вчені попередили про майбутні кліматичні катастрофи Похолодання вже в дорозі – йде циклон Christoph: як зміниться погода в Україні У Києві різко зіпсується погода – насуваються гроза, шквали і град Під Києвом є загиблі, а на заході людей віднесло на острів: що накоїла негода