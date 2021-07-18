Спека відступає: кого завтра порадують +23, а кого – накриють потужні грози

У понеділок Україну чекають грози та зливи. На заході очікується 24-26 градусів, а вся інша територія країни все так само буде грітися під 30-35 градусів спеки

Якою буде погода в Україні 19 липня / Фото: Unsplash

Нестерпна спека, від якої вже всі втомилися і сто п'ятдесят разів розтанули, відступає. Правда радісні +24 градуси отримають тільки жителі західних областей, але це вже хороший початок. А все тому, що до нас ідуть атмосферні фронти північного циклону Christoph, який знизить температуру не тільки в західних, а й частково на півночі і в центрі.

Як свідчать дані Укргідрометцентру, в понеділок Україну чекають грози та зливи: на заході очікується 24-26 градусів. У Житомирській, Чернігівській, Вінницькій та Київській областях – середня температура буде +31. А ось решта території України все так само буде грітися під 30-35 градусів спеки.

Погода в Україні на понеділок 19 липня / Фото: meteo.gov.ua

При цьому дощі і навіть з грозами очікуються в більшості областей. У понеділок сильні зливи зі шквалами передають на заході, півночі та місцями в центральних областях.

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Як ви вже зрозуміли, понеділок почнеться з хороших новин – легкого охолодження на вулиці. Можете відсвяткувати цю подію чашкою холодної кави, щоб підбадьорити свій сніданок. Як приготувати фраппе, глясе або бамбл-каву – ми писали тут.

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