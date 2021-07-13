Жан Беленюк з голим торсом і Ірина Федишин в обтислому костюмі показали, як тримають себе у формі

Жан Беленюк і Ірина Федишин показали, як підтримують форму / Фото: скриншот
До Олімпіади в Токіо залишаються лічені дні, а чекали її понад 5 років. Спортсмени вже пакують валізи, а зірки і політики б'ють власні рекорди в тренажерних залах, на морі й навіть у міністерських кабінетах. В якій формі політики і зірки шоу-бізнесу – далі в матеріалі.
Депутати в спорті
Ми звикли бачити політиків у ділових костюмах, з краватками. Але нині вони постануть перед вами навіть у спідній білизні.
І закони пише, і Україну в світі представляє, і в щільному графіку знаходить час для спорту – нардеп Олексій Гончаренко плаває, качає м'язи, словом, всіма силами намагається привернути електорат і стати зразком для наслідування.
Олексій Гончаренко на відпочинку. "Кілька днів проведу на морі" / Фото: Facebook
У червні народний депутат України Жан Беленюк на роботі в залі під куполом був лише двічі. Заробив звання почесного прогульника Ради. Але виправдовується: сачкує не на дивані, а на базі в Кончі-Заспі. У спортзалі.
Жан Беленюк на зборах напередодні Олімпіади-2020 / Фото: Instagram
За його словами, після насичених пленарних засідань, коли інші депутати відпочивають, йому потрібно їхати на тренування. Через кілька днів депутат представить Україну на Олімпіаді в Токіо. Жан Беленюк виступає в категорії 87 кілограмів.
Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait
А ось профільний міністр – як швець без чобіт. Сам спортсмен і навіть олімпійський чемпіон, але тренуватися ніколи, каже Вадим Гутцайт.
Зірки теж люблять спорт – особистий приклад Ірини Федишин
Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn
Зірка естради Ірина Федишин теж подалася в спорт. У залі вона кілька разів на тиждень і вже чудово розбирається у всіх фітнес-трендах. Співачка зізнається, що завжди працює над своєю поставою, пресом і сідницями.
Хоча сезонна спека дається взнаки, політики і зірки намагаються не пропускати тренувань. А нинішнє футбольне Євро і майбутні Олімпійські ігри ще й мотивують тримати себе у формі.
Тим часом Настя Каменських позувала в нижній білизні, прикривши груди руками.
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