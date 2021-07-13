Настя Каменських позувала в спідній білизні, прикривши груди руками: Це треба бачити тільки Потапу!

Нещодавно артистка зі своїм чоловіком, Потапом, вирушили на море. Але навіть під час відпочинку співачка не забуває порадувати своїх шанувальників "гарячим" контентом

/ Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських, яка раніше поділилася відвертим фото з ванною, опублікувала чарівне фото свого ранку. Зірка позувала в спальні готелю, в якому вони зупинилися з Потапом, в мереживній спідній білизні.

На знімку, який Настя Каменських запостила в Instagram, вона прикриває груди руками, роблячи кадр ще більш пікантним. Пост артистка супроводила хештегом "доброго ранку".

Настя Каменських топлес / Фото: instagram.com/kamenskux

Поки шанувальники артистки писали їй компліменти, знайшлися і ті, хто вирішив її "закидати помідорами". Деякі коментатори натякнули, що Настя Каменських повинна показувати такі фото тільки своєму чоловіку.

"Питання? Кому це треба бачити! А це треба бачити тільки Потапу!"

"Гарна, але жінку це не прикрашає. Перестала бути загадкою-цікавою. У жінці має залишатися загадка"

"Такі фото зазвичай для схвалення чоловіків, але це в разі, якщо не заміжня, а тут? ..."

При цьому сам Потап відзначав, що йому подобаються пікантні фотосесії своєї дружини та не має нічого проти них.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

Дивіться, в якому гарячому образі Настя Каменських виступила на Atlas Weekend.