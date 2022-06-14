ZARA знову в Росії: як брендам вдається обійти закон та совість

ZARA повернулася на ринок Росії, але у компанії продовжують стверджувати, що дотримуються санкцій / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще в березні 2022 року іспанський рітейлер Inditex, до портфеля брендів якого входять Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear та інші, оголосив про те, що припиняє роботу в Росії та закриває всі свої магазини. У компанії заявили, що таким чином дотримуються санкцій ЄС, спрямованих проти РФ через воєнне вторгнення в Україну.

Росіяни всіляко намагаються закликати міжнародні люксові та масмаркет-бренди знову дозволити їм користуватися благами цивілізації, найчастіше використовуючи термін "русофобія" та говорячи про рівність. І ось лише кілька місяців знадобилося менеджменту, щоб відновити продаж одягу іспанського масмаркету в РФ. Війна війною, а гроші бізнесмени хочуть заробити хоч там що.

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Тепер товари Zara можна купити на російському онлайн-майданчику Wildberries. Відповідна вкладка з'явилася на маркетплейсі.

ZARA тепер знову продається в РФ, нехтуючи санкціями

Звісно, сам ритейлер офіційно про повернення не заявляв, магазини бренду в Росії, як і раніше, закриті. Цікавий факт: у маркетплейсі Wildberries запевняють, що закуповують товари безпосередньо у виробників або офіційних дистриб'юторів.

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Раніше на Wildberries вже почали продавати речі брендів Massimo Dutti та Pull&Bear, які також належать компанії Inditex.

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