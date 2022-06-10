Росіяни подали до суду на H&M за дискримінацію. Що вимагають обділені покупці з РФ

Росіяни згадали, що є таке поняття, як "права людини" і вирішили вимагати справедливості. Бажають носити європейські бренди, а їм забороняють?

Росіяни вимагають грошей за моральну шкоду / Фото: Колаж: Сьогодні

Більшість міжнародних компаній пішли з ринку Росії після воєнного вторгнення в Україну. Бренди одягу від люксових Chanel до мас-маркетів H&M також відмовилися від співпраці з РФ і не продають свої речі окупантам.

Якщо у перші місяці війни росіяни на хвилі любові та підтримки дій Путіна особливо не засмучувалися, аргументуючи це підвищенням попиту на товари вітчизняного виробника, то сьогодні ми спостерігаємо кардинальну зміну ситуації.

Реклама

Поки багаті росіянки, які живуть у Монако та Дубаї, ріжуть сумки Chanel на знак протесту такого ставлення до "невинних росіян", іншим доводиться страждати і нудьгувати за улюбленими речами з мас-маркетів бутиків, вигадуючи дивні способи повернути можливість купувати дешевий одяг.

Так, до Спаського районного суду Приморського краю подали позов до H&M про дискримінацію російських покупців за національною ознакою. Клієнти обурені тим, що шведська компанія припинила роботу в РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Позивачем виступив голова юридичної компанії "Аргумент" Дмитро Качан. Він вважає, що компанія порушує права всіх громадян Росії. Качан вимагає, щоб H&M заплатили йому моральну компенсацію у розмірі 700 000 рублів (бл. 358 565 грн).

Реклама

Від чого так постраждало психічне здоров'я юриста незрозуміло, але без одягу він точно не залишиться. Хочеться нагадати Дмитру з Приморського краю, що російські військові вже розграбували будинки українців і забрали тонни речей та спідньої білизни.

Вам буде цікаво дізнатися, що Ксенія Собчак торгує худі із цитатами Григорія Сковороди, музей якого знищили росіяни.