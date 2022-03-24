Навіщо пити кефір щодня – поради дієтолога

У чому користь кефіру для організму / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Разом з дієтологом Світланою Фус ми розібралися, чому важливо їсти горіхи. Тепер же фахівець опублікувала новий пост у своєму Instagram-акаунті, в якому розповіла про користь ще одного продукту для нашого організму – кефіру.

Варто знати, кефір – це унікальний ферментований продукт, який виготовляють із коров'ячого, козячого чи овечого молока. Користь цього продукту була підтверджена ще 1908 року імунологом Іллею Мечниковим. Він припускав, що продукти з молочнокислими бактеріями впливають на довголіття та пригнічують зростання шкідливих мікроорганізмів у кишечнику.

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Чим корисний кефір

Кефір, на відміну від інших молочних продуктів, містить дуже мало лактози, оскільки більша її частина перетворюється на молочну та піровиноградну кислоту. Крім того, кефір містить кефіран, полісахарид кефірних дріжджів, якому притаманні протимікробні властивості.

Чому варто пити кефір щодня:

кефір сприяє відновленню балансу кишкової мікрофлори, особливо після курсу лікування антибіотиками,

містить пробіотики, які пригнічують ріст шкідливих бактерій у кишечнику,

містить вітаміни А, B2, В12, C, РР,

за рахунок позитивного впливу на мікрофлору кишечника впливає на імунні функції організму,

багатий на легкозасвоюваний кальцій і білок,

підходить для людей з відносною непереносимістю лактози.

Варто пам'ятати! Свіжий кефір має легку проносну дію, а триденний – навпаки, зміцнює.

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