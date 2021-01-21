Скільки разів на день потрібно обійматися, щоб відчувати себе добре
Люди, яких в дитинстві мало обіймали, виростають схильними до депресій
Міжнародний день обіймів відзначають сьогодні в світі. Зараз карантин, тому притискатися один до одного варто по всім санітарним нормам – кажуть лікарі. Як впливають обійми на людей і скільки разів на день потрібно притискатися один до одного – далі в матеріалі.
Під час обіймів виробляються ендорфіни, які мають знеболюючу дію, підвищують настрій. А ще покращують пам'ять і налаштовують нас на позитивний лад.
Згідно з даними досліджень, люди, яких в дитинстві мало обіймали, виростають схильними до депресій, у них знижена мотивація і їм важче досягти поставлених цілей.
Лікарі радять обійматися мінімум 4 рази на день, а в стресових ситуаціях – ще більше.
Раніше ми повідомляли, що в усьому світі 21 січня відзначають Міжнародний день обіймів.
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