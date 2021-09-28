Навіщо насправді потрібна була зеленка – відповів лікар Комаровський

Зеленка була потрібна для маркування висипу при вітрянці, а зараз від неї краще відмовитися / Фото: Колаж: Сьогодні

Розчином діамантового зеленого – або зеленкою користувалися наші мами і бабусі, щоб не лікувати, а маркувати висип від вітрянки. Чому про зеленку давно варто забути, популярний педіатр розповів в програмі "Підсумки місяця з доктором Комаровським", дивіться відео на 59:30 хвилині.

Так корисно мазати прищі і рани зеленкою чи ні?

Реклама

Зеленка, або діамантовий зелений, не має ніякого відношення до цивілізації, медицині і лікування. І давно не використовується у всьому цивілізованому світі, оскільки антисептичні властивості препарата не доведені, а шкіру зеленка сушить і можна отримати опік.

Реклама

Хіба що, коли дитині ллють її на рану, вона несамовито кричить, батьки можуть поставити галочку: ніби як дитину "полікували". Виробництво і продаж цього препарату давним давно повинні припинитися. Зеленку часто застосовують при вітряній віспі. І багато мам досі вважають, що якщо мазати ветряночні прищі зеленкою, то вони швидше загоюються.

Чи справді зеленкою лікують вітрянку?

Це не так. З моменту появи вітрянки лікарі цікавилися в насамперед основним питанням – скільки часу заразна хвора людина. Так ось, дитина перестає бути заразною через 5 днів після того, як нові висипання перестають з'являтися.

Зеленка – синтетичний барвник, змішаний зі спиртом, користі від неї немає / Фото: Колаж: Сьогодні

Тому мама чи бабуся з ранку у хворої дитини мазала все прищі зеленкою, на наступний день було добре видно, чи з'явилися нові прищі – їх теж мазали зеленкою. І як тільки ставало не видно нових, що не намазали зеленкою прищів, залишалося відрахувати 5 днів – і тоді дитина ставала не заразна.

Згодом винайшли інші методи, просто раніше зеленка була маркером заразності таких хворих. Зараз, якщо дитина захворіє на вітрянку, ви можете використовувати що завгодно для того, щоб відзначати нові висипання: фломастери, ліпити спеціальні дитячі татуювання і т.д. Сама ж зеленка ніякої користі не несе.

Також раніше ми писали, які вакцини врятують від штаму Дельта.