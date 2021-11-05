Дослідження: за час пандемії канадці стали пити та палити частіше

Збільшення споживання алкоголю та марихуани збільшилось у всьому світі за час пандемії / Фото: unsplash.com

Нове дослідження показало, що продажі алкоголю та канабісу в Канадіпомітно виросли під час пандемії COVID-19. Вчені зазначають, що така ситуація може спричинити збільшення вживання наркотичних речовин.

Вчені з'ясували, що з березня 2020 року щомісячні продажі алкоголю зросли в середньому на 5,5%, а продаж канабісу – майже на 25%.

Реклама

Так, канадці купили алкогольних напоїв на 1,86 мільярда доларів більше ніж очікувалося. Продажі каннабісу на 811 мільйонів доларів перевищили прогнози фінансистів.

Цікаво, що у березні 2020 року, коли вперше було введено локдаун, продажі алкоголю та канабісу зросли приблизно на 15%.

Реклама

Ці дані про продажі дають нам можливість кількісно оцінити вплив пандемії на дві речовини, що найчастіше використовуються в країні в цілому – зазначили дослідники.

Результати були зібрані Центром дослідження залежностей Пітера Бориса Університету Макмастера, лікарнею Св. Йосипа в Гамільтоні та Дослідницьким інститутом Хоумвуда в Гуелфі, Онтаріо.

Читайте також: