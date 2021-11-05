Исследование: за время пандемии канадцы стали пить и курить чаще

Увеличение потребления алкоголя и марихуаны увеличилось во всем мире за время пандемии / Фото: unsplash.com

Новое исследование показало, что продажи алкоголя и каннабиса в Канаде заметно выросли во время пандемии COVID-19. Ученые отмечают, что такая ситуация может привести к увеличению употребления наркотических веществ.

Ученые выяснили, что с марта 2020 года ежемесячные продажи алкоголя выросли в среднем на 5,5%, а продажи каннабиса – почти на 25 %.

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Так, канадцы купили алкогольных напитков на 1,86 миллиарда долларов больше, чем ожидалось. Продажи каннабиса на 811 миллионов долларов превысили прогнозы финансистов.

Интересно, что в марте 2020 года, когда впервые был введен локдаун, продажи алкоголя и каннабиса выросли примерно на 15%.

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Эти данные о продажах дают нам возможность количественно оценить воздействие пандемии на два наиболее часто используемых вещества в стране в целом – отметили исследователи.

Результаты были собраны Центром исследования зависимостей Питера Бориса Университета Макмастера, больницей Св. Иосифа в Гамильтоне и Исследовательским институтом Хоумвуда в Гуэлфе, Онтарио.

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