На чому роз’їжджають жителі Новопечерських Липок - елітного ЖК, де мешкають Ірина Білик та Злата Огнєвіч

"Скажи мені, де ти живеш, і я скажу, хто ти", – цитата, яка описує жильців ЖК "Новопечерські Липки". Він є одним з найдорожчих у Києві! Не дивно, чому там мешкає лише еліта: політики, співаки, бізнесмени та інші відомі особистості, яких не зустріти в метро. "Сьогодні" відправилися до преміального ЖК Києва, щоб показати, на чому роз’їжджає українська богема, яка "світиться" не лише на івентах з червоними доріжками, а й у скандалах.

Чому "Новопечерські Липки" обирають селебрітіс?

Концепція преміального ЖК – "місто в місті", яке займає площу понад 25 га. Можна не виходити за його межі, щоб задовольнити всі "хочу". Жити там – це не дивуватися співачці Златі Огнєвіч чи іншій зірці, яку випадково побачив зранку у вікні з чашкою кави.

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Проживання у бізнес-кварталі – це квиток в дороге життя. Люди, які орендують чи купують квартиру, без слів заявляють про свою статусність. Хочете стати одним із них? Платіть за 1 кв. м у квартирі з ремонтом від ₴73 000, а без ремонту – від ₴96 000.

Найдорожчі наявні апартаменти в ЖК коштують якихось ₴55 375 170. А ви що хотіли: за ці гроші отримаєте житло площею 290 кв. метрів, де є 5 кімнат з дизайнерським ремонтом.

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Найдешевший "скромний" варіант для купівлі без ремонту – це однокімнатна квартира за ₴4 440 714. Її площа лише 49 кв. м. З огляду на ціни офіційного сайту – це найвигідніша актуальна пропозиція.

Хто з українських селебрітіс там живе?

В елітному районі мешкає співачка Злата Огнєвіч у 2-кімнатній квартирі площею 80 кв. м, яку отримала в подарунок від батьків.

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Співак Монатик – наступний щасливий власник квартири площею 130 кв. м. Сім’я телеведучого Григорія Решетника теж там! Фото поділилася його дружина Христина в Instagram у серпні 2021-го з підписом "У нас "на районі". Зізнавайтесь, хто наші сусіди?".

Одними з мешканців були телеведучий Володимир Остапчук з дружиною Христиною, але пара переїхала. Політика Олександра Скічко та колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана теж бачили в ЖК.

Коли дізналися, що тут живуть українські селеби, подумали, що на територію не пройти без пропуску, як за лаштунки сцени. Але ні! Навіть, якщо ви не співачка Ірина Білик, пройти реально. До слова, вона придбала в ЖК трикімнатні апартаменти у 2014 році.

На чому ганяють жителі преміального ЖК?

На офіційному сайті ЖК пишуть, що кількість автомобільних місць у бізнес-кварталі – 3991. За перші 20 хв. перебування на території побачили десятки дорогих авто, про які середньостатистичний киянин з зарплатнею 14 тис. гривень лише мріє.

На авто Tesla тут роз’їжджають, як на Lanos у віддалених районах Києва. Співзасновник компанії Tesla, мільярдер Ілон Маск оцінив би вибір богеми, яка живе в ЖК. На території авто бренду було більше (моделей 2018, 2019 та 2020 років), ніж бюджетних Lanos.

До нашого списку Tesla не ввійшла, бо для жильців – це не розкіш, а авто за прийнятну суму. Ми виокремимо ТОП-7 найдорожчих авто, які побачили.

Найдорожчим авто на парковці був Rolls-Royce Wraith купе. Орієнтовна ціна на ринку – ₴7 600 500. Серед власників та любителів моделей Rolls-Royce – Кім Кардаш'ян (Rolls-Royce Ghost), англійський футболіст Девід Бекхем (Rolls-Royce Phantom), американський баскетболіст Шакіл О'Ніл (Rolls-Royce Phantom) та реп-виконавиця Cardi B (Rolls-Royce Cullinan).

Авто Rolls-Royce Wraith типу купе купують, щоб сидіти за кермом та насолоджуватися їздою, а не найняти водія, який візьме ініціативу на себе. Ймовірно, ми побачили авто за статки одного з українських бізнесменів чи політиків.

На черзі – матовий Mercedes-Benz G-Class 500 за ₴6 705 720. За кермом "геліка" власники без слів натякають про свою статусність.

На такому "ганяє" Арнольд Шварценеггер. Папа Римський (Іван Павло ІІ) теж протестував Mercedes-Benz G-Class. Для його візиту в Німеччину в 1980 році спеціально виготовили машину під замовлення та адаптували її. В той час її називали "папомобілем", а сьогодні пафосним словом "гелік".

Найбільше преміальних авто на паркомісцях від виробника Porsche. Ми побачили Porsche Taycan Cross Turismo за ₴5 313 165.

Наступний - Porsche Panamera 4S E-Hybrid за ₴5 262 393.

І ще Porsche Cayenne Coupe GTS за ₴4 461 220.

Бренд Mercedes теж серед лідерів. Оцініть Mercedes-Benz GLE 53 AMG, який припаркували поряд з дитячим приватним садком, де навчаються діти зірок, політиків та бізнесменів. Ціна авто – приблизно ₴3 941 000.

Трішки дешевший Mercedes-Benz GLS 580 за ₴3 659 472 теж увійшов до фаворитів.

Найдорожче авто від Audi, яке ми побачили, але найбюджетніше в нашому списку – це модель Q8 S-Line за ₴3 026 125.

Вам цікаво буде дізнатися про найдорожчу піцерію Києва, серед відвідувачів якої співак Монатик та інші зірки.

А ще про елітний столичний супермаркет Good Wine, де бачили Володимира Зеленського.