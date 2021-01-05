Остапчуки з'їжджають з квартири на Новопечерських Липках. Хто винен?

Христина Горняк назвала причину

Новий рік в сім'ї ведучого шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимира Остапчука та його дружини Христини Горняк почався з переїзду. Про це розповіла дружина телеведучого у себе в Instagram.

Дружина Остапчука пояснила, що квартира, яку вони орендують для них завелика, і вони виріши переїхати в житло трохи менше.

"Ми зараз збираємо речі, тому що ми переїжджаємо в нову квартиру. Ця для нас завелика. Як ви знаєте, ми брали таку велику, бо планували, що діти Володимира будуть приходити до нас, але поки це не вдається. Тому ми переїжджаємо в меншу, але там є місце для всього", – розповіла Христина.

Також дружина ведучого шоу "Маска" відповіла, що зараз коштів на нову квартиру у пари немає, але вони з часом планують придбати своє житло.

Раніше Володимир Остапчук прокоментував ймовірне поповнення в родині.

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