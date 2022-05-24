Я як шафка, ледь тримаюся: 7 курйозних мемів про психологічний стан українців

Курйозні меми про психологічний стан українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни чи не кожен українець побачив зміни свого психологічного стану. Вторгнення РФ вплинуло негативно на ментальне здоров’я: люди відчувають провину вцілілого, спустошення, апатію до всього та банально не знають, як жити далі. Але не здаються та намагаються повернути баланс. "Сьогодні" покажуть 7 курйозних мемів про психологічний стан, які вам знайомі.

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