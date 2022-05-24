Я как шкафчик, едва держусь: 7 курьезных мемов о психологическом состоянии украинцев

Курьезные мемы о психологическом состоянии украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны каждый украинец увидел изменения своего психологического состояния. Вторжение РФ оказало негативное влияние на ментальное здоровье: люди чувствуют вину уцелевшего, опустошение, апатию ко всему и банально не знают, как жить дальше. Но не сдаются и пытаются вернуть баланс. "Сегодня" покажут 7 курьезных мемов о психологическом состоянии, которые вам знакомы.

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