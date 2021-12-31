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За підписку на OLL.TV виграли плазми: дивіться реакції двох переможців новорічного конкурсу (фото)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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31 грудня, 15:17
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Двоє українців отримали новорічний подарунок під ялинку

Новорічний конкурс OLL.TV, де розігрують 30 телевізорів, триває. Українці, які взяли участь та перемогли, повірили в чудо заново, бо сьогоднішній ранок розпочали з перегляду кіно на власному телевізорі. Ви можете стати одним з них, бо телевізори серед учасників розігрують щодня до 5 січня.

Нещодавно ви дізналися про попередніх щасливців з плазмою Smart ТВ LG 4K 55", сьогодні побачите імена двох нових переможців. Їх оголосили в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

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Новим переможцем тижня став патрульний з Кривого Рогу Олексій Величенко. Чоловік одразу зателефонував дружині, щоб сповістити і разом потішитися. І додав, що подарунком користуватиметься не лише він.

Це новорічний подарунок для всієї сім’ї, – сказав Олексій Величенко.

/ Фото: скріншот

Останньою переможницею новорічного конкурсу стала Копіч Марія з Києва. Їй доправила подарунок журналістка програми "Ранок з Україною" Дар’я Хижнякова, яка представилась кур’єром та здивувала сюрпризом. Разом вони влаштували розпаковку вдома, до якої приєдналася дочка переможниці Емма.

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Я не очікувала отримати такий подарунок. Та ще й під Новий рік – це чудо! Еммо, тепер ти будеш дивитися мультики на великому телевізорі, – сказала Марія.

/ Фото: скріншот

Хочете стати трішки щасливішими, як двоє переможців? Беріть участь у новорічному конкурсі від стримінгового сервіс​​​​​у ​​OLL.TV та виграйте різдвяний подарунок.

Учасником може стати кожен. Єдина умова – бути підписником будь-якого пакету сервісу. Навіть якщо це пробний період за 1 гривню. За оголошенням результатів конкурсу стежте на сторінках OLL.TV у Facebook та Instagram.

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Дізнайтеся також, як відреагували інші переможці на телевізор у новорічному конкурсі від OLL.TV.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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