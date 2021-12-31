За підписку на OLL.TV виграли плазми: дивіться реакції двох переможців новорічного конкурсу (фото)

Двоє українців отримали новорічний подарунок під ялинку

Новорічний конкурс OLL.TV, де розігрують 30 телевізорів, триває. Українці, які взяли участь та перемогли, повірили в чудо заново, бо сьогоднішній ранок розпочали з перегляду кіно на власному телевізорі. Ви можете стати одним з них, бо телевізори серед учасників розігрують щодня до 5 січня.

Нещодавно ви дізналися про попередніх щасливців з плазмою Smart ТВ LG 4K 55", сьогодні побачите імена двох нових переможців. Їх оголосили в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Реклама

Новим переможцем тижня став патрульний з Кривого Рогу Олексій Величенко. Чоловік одразу зателефонував дружині, щоб сповістити і разом потішитися. І додав, що подарунком користуватиметься не лише він.

Це новорічний подарунок для всієї сім’ї, – сказав Олексій Величенко.

/ Фото: скріншот

Останньою переможницею новорічного конкурсу стала Копіч Марія з Києва. Їй доправила подарунок журналістка програми "Ранок з Україною" Дар’я Хижнякова, яка представилась кур’єром та здивувала сюрпризом. Разом вони влаштували розпаковку вдома, до якої приєдналася дочка переможниці Емма.

Реклама

Я не очікувала отримати такий подарунок. Та ще й під Новий рік – це чудо! Еммо, тепер ти будеш дивитися мультики на великому телевізорі, – сказала Марія.

/ Фото: скріншот

Хочете стати трішки щасливішими, як двоє переможців? Беріть участь у новорічному конкурсі від стримінгового сервіс​​​​​у ​​OLL.TV та виграйте різдвяний подарунок.

Учасником може стати кожен. Єдина умова – бути підписником будь-якого пакету сервісу. Навіть якщо це пробний період за 1 гривню. За оголошенням результатів конкурсу стежте на сторінках OLL.TV у Facebook та Instagram.

Реклама

Дізнайтеся також, як відреагували інші переможці на телевізор у новорічному конкурсі від OLL.TV.