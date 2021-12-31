За підписку на OLL.TV виграли плазми: дивіться реакції двох переможців новорічного конкурсу (фото)

Новорічний конкурс OLL.TV, де розігрують 30 телевізорів, триває. Українці, які взяли участь та перемогли, повірили в чудо заново, бо сьогоднішній ранок розпочали з перегляду кіно на власному телевізорі. Ви можете стати одним з них, бо телевізори серед учасників розігрують щодня до 5 січня.
Нещодавно ви дізналися про попередніх щасливців з плазмою Smart ТВ LG 4K 55", сьогодні побачите імена двох нових переможців. Їх оголосили в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".
Новим переможцем тижня став патрульний з Кривого Рогу Олексій Величенко. Чоловік одразу зателефонував дружині, щоб сповістити і разом потішитися. І додав, що подарунком користуватиметься не лише він.
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Це новорічний подарунок для всієї сім’ї, – сказав Олексій Величенко.
Останньою переможницею новорічного конкурсу стала Копіч Марія з Києва. Їй доправила подарунок журналістка програми "Ранок з Україною" Дар’я Хижнякова, яка представилась кур’єром та здивувала сюрпризом. Разом вони влаштували розпаковку вдома, до якої приєдналася дочка переможниці Емма.
Я не очікувала отримати такий подарунок. Та ще й під Новий рік – це чудо! Еммо, тепер ти будеш дивитися мультики на великому телевізорі, – сказала Марія.
Хочете стати трішки щасливішими, як двоє переможців? Беріть участь у новорічному конкурсі від стримінгового сервісу OLL.TV та виграйте різдвяний подарунок.
Учасником може стати кожен. Єдина умова – бути підписником будь-якого пакету сервісу. Навіть якщо це пробний період за 1 гривню. За оголошенням результатів конкурсу стежте на сторінках OLL.TV у Facebook та Instagram.
Дізнайтеся також, як відреагували інші переможці на телевізор у новорічному конкурсі від OLL.TV.