Час їсти лісовий салат – чим корисна черемша і як смачно приготувати цю зелень

ісовий салат – черемша корисна для імунітету, серця, судин шкіри, а смачно приготувати її можна з яйцем та іншою зеленню / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Зараз нам у раціоні особливо потрібні вітаміни та клітковина: довга зима позаду, а ще стрес та порушення харчування через напад Росії . Черемша – відмінний спосіб урізноманітнити свій раціон корисними мікроелементами, якими – розповіла у своїм інстаграмі терапевт-дієтолог Анастасія Чечкань.

Дикий часник, ведмежа цибуля – у черемші, яка росте в лісах і вздовж рік, багато назв, але головне, що ця рослина – справжня вітамінна бомба. Якщо хочете поповнити запаси вітаміну С в організмі, черемша, в якій "аскорбінки" в рази більше, ніж у капусті, цитрусових чи зеленому лукі, чудово для цього підходить.

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Черемша багата вітамінами В1, В3, В6, В9, А, С, Е, РР, макро- та мікроелементами і корисна для всього організму / Фото: Depositphotos

Також черемша багата на вітаміни В1, В3, В6, В9, А, С, Е, РР, макро- та мікроелементами, а саме багата залізом, калієм, кальцієм, фтором, селеном, міддю, йодом, цинком тощо. Корисний дикий часник для серцево-судинної системи, оскільки зміцнює стінки судин, захищаючи від розвитку атеросклерозу. Також черемша допоможе зміцнити імунітет, покращити роботу кишківнику, стимулювати відділення жовчі та шлункового соку.

При застуді та ГРВІ черемша допоможе продезінфікувати порожнину рота, а також розріджувати мокротиння при кашлі, що сприяє легшому відкашлюванню. Також черемша надає блиску волоссю, а шкірі – рівний відтінок.

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Однак є люди, яким не слід захоплюватися черемшею, ця зелень протипоказана:

при холециститі,

гепатиті,

панкреатиті,

виразці шлунка та 12-палої кишки, гастриті

при епілепсії.

Якщо переїсти черемші, то навіть у здорової людини може початися безсоння, мігрень та розлад шлунка. Тому з'їдати щодня близько 10 листків – цілком достатньо. Черемшу можна міксувати з будь-якою весняною зеленню, овочами, заправивши оливковою або іншою олією, а також додати в такий мікс-салат варене яйце.

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