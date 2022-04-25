Весна, стрес, гіповітаміноз – чи справді БАДи вирішать ці проблеми

Дратівливість, ламкість нігтів та волосся, часті застуди навесні – типовий для багатьох зараз стан. Але поспішати приймати БАДи самостійно все ж таки не варто

Весна, стрес, гіповітаміноз справді можуть бути спричинені дефіцитом вітамінів, але не завжди БАДи вирішать ці проблеми / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Не секрет, що часто ми самі приймаємо рішення "попити вітаміні", щоб підтримати організм, але приймати БАДи – не означає автоматично придбати здоров'я. Усі українці зараз у стресі через напад Росії на Україну, але чи потрібно самостійно приймати БАДи та комплекси мікроелементів – розповіла у своєму інстаграмі популярний дієтолог Світлана Фус .

Стрес, хронічна втома, весняне нездужання – у зв'язку з цим багато хто приймає рішення придбати і пройти курс вітамінно-мікроелементного комплексу.

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Безумовно, якщо вам їх призначить лікар – це потрібно. Але я закликаю не займатися самолікуванням, пише Світлана Фус, ви повинні знати, який саме мінеральний комплекс потрібен саме вам, а які мінерали у вас надміру. Можливо, у вас все добре, і ви тільки нашкодите своєму організму, тому що надлишок так само погано, як і дефіцит.

Якщо хочете прийняти комплекс вітамінів чи мінералів – то насамперед порадьтеся як мінімум із сімейним лікарем, які аналізи слід здати.

Нормалізувати мінерали та інші корисні елементи в організмі можна за допомогою збалансованого живлення / Фото: freepik.com

Це важливо зробити, щоб зрозуміти, чи є у вас дефіцит того чи іншого мікроелемента або вітаміну. Про дефіцит того чи іншого мінералу/вітаміну в організмі "розкажуть" наступні симптоми:

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ламке, неживе волосся, ламкі нігті

поява лупи

нездоровий колір обличчя, тьмяна суха шкіра

висип на обличчі, іноді – на тілі.

Адже стан нашої шкіри волосся і нігтів дуже залежить від того, що ми їмо. Дефіцит мінералів відбивається як на нашому здоров'я, а й зовнішності. Нормалізувати мінерали та інші корисні елементи в організмі можна за допомогою збалансованого харчування, тобто дотримуючись співвідношення білків, жирів та вуглеводів у вашому раціоні. І в здебільшому БАДи не потрібні.

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