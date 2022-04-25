Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Історія писанки

Вчитися за кордоном

Селфі під час війни?

Хліб від Клопотенка

Що чекає на українців

Все про Кабаєву
СЬОГОДНІ Life Здорово

Весна, стрес, гіповітаміноз – чи справді БАДи вирішать ці проблеми

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 квітня, 22:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дратівливість, ламкість нігтів та волосся, часті застуди навесні – типовий для багатьох зараз стан. Але поспішати приймати БАДи самостійно все ж таки не варто
Весна, стрес, гіповітаміноз справді можуть бути спричинені дефіцитом вітамінів, але не завжди БАДи вирішать ці проблеми
Весна, стрес, гіповітаміноз справді можуть бути спричинені дефіцитом вітамінів, але не завжди БАДи вирішать ці проблеми / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Не секрет, що часто ми самі приймаємо рішення "попити вітаміні", щоб підтримати організм, але приймати БАДи – не означає автоматично придбати здоров'я. Усі українці зараз у стресі через напад Росії на Україну, але чи потрібно самостійно приймати БАДи та комплекси мікроелементів – розповіла у своєму інстаграмі популярний дієтолог Світлана Фус .

Стрес, хронічна втома, весняне нездужання – у зв'язку з цим багато хто приймає рішення придбати і пройти курс вітамінно-мікроелементного комплексу.

Реклама

Безумовно, якщо вам їх призначить лікар – це потрібно. Але я закликаю не займатися самолікуванням, пише Світлана Фус, ви повинні знати, який саме мінеральний комплекс потрібен саме вам, а які мінерали у вас надміру. Можливо, у вас все добре, і ви тільки нашкодите своєму організму, тому що надлишок так само погано, як і дефіцит.

Якщо хочете прийняти комплекс вітамінів чи мінералів – то насамперед порадьтеся як мінімум із сімейним лікарем, які аналізи слід здати.

Нормалізувати мінерали та інші корисні елементи в організмі можна за допомогою збалансованого живлення
Нормалізувати мінерали та інші корисні елементи в організмі можна за допомогою збалансованого живлення / Фото: freepik.com

Це важливо зробити, щоб зрозуміти, чи є у вас дефіцит того чи іншого мікроелемента або вітаміну. Про дефіцит того чи іншого мінералу/вітаміну в організмі "розкажуть" наступні симптоми:

Реклама
  • ламке, неживе волосся, ламкі нігті
  • поява лупи
  • нездоровий колір обличчя, тьмяна суха шкіра
  • висип на обличчі, іноді – на тілі.

Адже стан нашої шкіри волосся і нігтів дуже залежить від того, що ми їмо. Дефіцит мінералів відбивається як на нашому здоров'я, а й зовнішності. Нормалізувати мінерали та інші корисні елементи в організмі можна за допомогою збалансованого харчування, тобто дотримуючись співвідношення білків, жирів та вуглеводів у вашому раціоні. І в здебільшому БАДи не потрібні.

Також ми писали, чому не проходять акне та прищі на обличчі: як врятувати ситуацію .

Також дізнайтеся, чому час хочеться спати як відрізнити стрес від синдрому хронічної втоми і що робити.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Як розпізнати боєприпас
Інструкція
Читати рекомендації
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Мода та війна
Де придбати речі українських брендів
Дивитись!
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
Важливі контакти
Як викликати швидку
Куди дзвонити
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Питання дня
Хто такі кацапи та хохли
Походження слів
Дізнатись!
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти