Big city girl: жіноча сила, впевненість та фемінізм у колекції Vorozhbyt & Zemskova

Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua, Колаж: Сьогодні

Дует дизайнерів, Альона Ворожбит та Тетяна Земскова, представили колекцію сезону осінь-зима – 2022/2023, надихнувшись силою жінок. Образ тендітної та витонченої дівчини, яка знесе все на своєму шляху, підкорюючи мегаполіс.

Багатошаровість у колекції уособлює цю силу, яку ми набуваємо методом спроб, помилок, а іноді й ударів долі. Стримана кольорова гама показує динамічний ритм міста. І ось, крихкість і ранимість перетворюється на стійкість та впевненість вистояти та подолати будь-які перешкоди.

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Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: пресслужба

Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

У колекцію Vorozhbyt & Zemskova увійшли об'ємні дуті куртки, oversize пальта, важкі светри, бомбери та лаковані спідниці кольору асфальту, маскулінні брючні костюми, блузи, шовкові піжами, а також дублянки, пуховики стьобані жилети.

Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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