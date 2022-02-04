Big city girl: женская сила, уверенность и феминизм в коллекции Vorozhbyt & Zemskova

Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua, Коллаж: Сегодня

Дуэт дизайнеров, Алена Ворожбит и Татьяна Земскова, представили коллекцию сезона осень-зима — 2022/2023, вдохновившись силой женщин. Образ хрупкой и уточненной девушки, которая снесет все на своем пути, покоряя мегаполис.

Многослойность в коллекции олицетворяет эту силу, которую мы приобретаем методом проб, ошибок, а иногда и ударов судьбы. Сдержанная цветовая гамма показывает динамичный ритм города. И вот, хрупкость и ранимость превращается в стойкость и уверенность выстоять и преодолеть любые преграды.

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Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: пресс-служба

Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

В коллекцию Vorozhbyt & Zemskova вошли объемные дутые куртки, oversize пальто, тяжелые свитера, бомберы и лакированные юбки цвета асфальта, маскулинные брючные костюмы, блузы, шелковые пижамы, а также дубленки, пуховики стеганые жилеты.

Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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