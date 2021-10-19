Під час карантину змінюється настрій: що робити, розповів Євген Комаровський

Якщо під час карантину часто змінюється настрій, то не соромтеся звернутися за допомогою / Фото: Колаж: Сьогодні

Через посилення карантину і появу локдаунів багато людей стали помічати, що у них різко змінюється настрій. Ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів, в яких випадках потрібно терміново звернутися до фахівця.

Чи викликає коронавірус проблеми з психікою?

Євген Комаровський підтвердив, що у багатьох людей дійсно спостерігаються проблеми з психікою . Перша причина – це перенесений коронавірус.

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На сьогоднішній день вже доведено, що перенесена коронавірусна інфекція, особливо середньої тяжкості і її важка форма, не проходить безслідно, – сказав лікар Євген Комаровський на каналі "Україна". – Як мінімум у 1/3 пацієнтів, які одужали, covid-19 викликає серйозні проблеми з нервовою системою і дуже часто проблеми з психікою, включаючи депресію, синдром панічних розладів і т.д.

Друга причина зміни настрою – порушення звичного способу життя через карантин і локдауни. За словами ведучого рубрики "Запитай у Комаровського", ми втратили можливість нормально подорожувати, спілкуватися.

Як перенесений ковід, так порушення звичного способу життя через локдауни призводить до депресії / Фото: Depositphotos

До того ж наше інформаційне поле наповнене величезною кількістю страшилок, і ми поняття не маємо , що буде далі.

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Як уникнути проблем зі психікою і депресії?

Кандидат медичних наук назвав прості механізми профілактики проблем зі психікою – це спілкування з хорошими людьми, прогулянки на свіжому повітрі, спорт, кіно, музика.

Звичайно ж, у кожного з нас бувають невдалі дні, але якщо у вашому житті поганих днів більше, ніж хороших, не намагайтеся вирішити проблему самостійно, – попередив Євген Комаровський. – Дуже часто в такому випадку потрібна допомога професіонала – лікаря-психіатра.

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

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