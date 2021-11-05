Вітамін D – чому восени він потрібен додатково та як приймати

Вітамін D восени потрібен нам додатково, знайти його можна в рибі, яйцях, а також приймати у добавках / Фото: Pexels
Восени у багатьох виникає дефіцит вітаміну D, адже навіть влітку мало хто з нас постійно буває на сонці одягненим у шорти та майку, засмагаючи по 20-25 хвилин. У холодну пору року такої можливості взагалі немає. Навіщо нам вітамін Д восени , як його приймати у добавках та в яких продуктах шукати – розповіла гастроентеролог Євгенія Бєлінська.
Коли виникають проблеми з дефіцитом вітаміну Д і чим він важливий?
Чи потрібно приймати вітамін D восени додатково?
Найімовірніше, та й не лише людям, які мають патології, вказані вище – оскільки, як сказано, сонця ми восени отримуємо недостатньо. Але щоб коректно підібрати дозування попередньо краще здати аналіз крові на 25 (OН) D. І далі, залежно від результату аналізу, лікар допоможе вибрати коректну саме для вас дозу.
Пам'ятайте, що якщо ви вже приймаєте або приймали цей вітамін і хочете зрозуміти, чи немає у вас дефіциту – перед здаванням аналізу крові 3 дні важливо не приймати вітамін. Якщо ж ви довго приймаєте вітамін D у високих дозах з метою корекції дефіциту, а показник особливо не змінився, настав час звернутися на консультацію до гастроентеролога.
А що таке вітамін D, кажуть, що він виходить від сонця?
До вітаміну D належать біологічно активні речовини холекальциферол, ергокальциферол та інші. Ергокальциферол ми отримуємо ззовні – разом із рослинною їжею. Холекальциферол під впливом ультрафіолету синтезується в епідермісі + їжа тваринного походження. Помірна нестача вітаміну D може викликати гострих симптомів. На жаль, щойно компенсаторні можливості організму виснажуються, ми починаємо спостерігати:
- м'язову слабкість,
- нестабільність нервової системи,
- запори,
- тягнучі болі в кістках таза, передпліччя, стегнах,
- можливі навіть судоми.
Причина цих скарг – порушення всмоктування кальцію та фосфору, яке безпосередньо залежить від вітаміну D.
Харчові джерела вітаміну D– це всі сорти жирної риби, молочні продукти (також жирні), вершкове масло (але меншою мірою). Багаті на вітамін D ікра, яєчні жовтки. Основне джерело отримання вітаміну D у промисловому вигляді (ергостерол) – дріжджі. Оскільки вітамін D належить до групи жиророзчинних, то його засвоювання потрібен жир.
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