Віктор Павлік про батьківство в 55: Раніше був легковажним, зараз відчуваю подвійну відповідальність

Артист в свої 55 років вчетверте став батьком. Перша дитина Павліка, син Олександр, народився в 1984 році, коли співакові було всього 19 років

Віктор Павлік заявив, що раніше був більш легковажним і творчим / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Віктор Павлік, молода дружина якого вперше показала, як виписувалася з пологового будинку, заявив, що раніше він був "більш творчою і легковажною людиною", а зараз став більш відповідальним батьком.

Син Павла, Олександр, народився в 1984 році, коли артисту було всього 19 років.

Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер у голові. Можна сказати, був творчою та навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків: Давида, Вадима та наймолодшу — Аміну. Виходить, мої внуки старші за сина, – розповів Павлик в інтерв'ю "Фактам".

Віктор Павлік з сином Олександром / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Крім Олександра у Віктора є дочка Христина, яка народилася в 1987 році. У артиста також був син Павло, який пішов з життя в серпні минулого року після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Йому був всього 21 рік.

Четверта дитина Віктора Павліка народилася 15 червня цього року. Матір'ю дитини є нинішня дружина Віктора Павліка, його концертна директорка, Катерина Репяхова. Дівчині нещодавно виповнилося 27 років, вона на 28 з половиною років молодша за артиста.

Нагадаємо, дружина Віктора Павліка поділилася першою фотографією новонародженого сина.

Дивіться інтерв'ю Віктора Павліка для "Зіркового шляху":