Відео дня: 94 скрипалі зі всього світу зіграли "Вербову дощечку" на підтримку України

94 скрипали зі всього світу зіграли "Вербову дощечку", підтримавши Україну / Фото: pixabay.com

Шістнадцятий день вторгнення Росії. Перші удари по Дніпру, але ми злукавимо, якщо скажемо, що не були готові до цього. У цей період для України важлива будь-яка підтримка, величезне значення має підняття бойового духу. З ініціативи лондонської скрипальки Керенці Пікок, 94 музиканти з 29 країн виконали українську народну пісню "Вербова дощечка" – і це напрочуд красиво!

У своєму Instagram скрипалька розповіла про ініціативу, у якій взяли участь музиканти з усього світу. До них приєдналися скрипкова секція Мюнхенського камерного оркестру, музиканти з Лондонського та Токійського симфонічних оркестрів, Філармонії Осло, Голлівудських студій, а також найкращі скрипалі з усього світу – Ірландії, Нідерландів. Південна Африка, Молдова, Данія, Індія.

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Я потоваришувала з деякими молодими скрипалями в Україні через Instagram і з'ясувала, що деякі з них перебувають у підвальних укриттях, але зі своїми скрипками. Тому я попросила колег зі всього світу акомпанувати їм у гармонії. І мені відправили відео від 94 скрипалів із 29 країн. Через 48 годин! Дивовижна співпраця у створенні міжнародного хору скрипалів на підтримку України. Українському скрипалеві Іллі Бондаренко довелося знімати відео між вибухами, бо він не міг чути своєї гри.

– пише Керенца Пікок.

Вона зазначила, що це вперше скрипалі з такої кількості країн збираються разом та створюють такі колаборації з різними стилями гри на скрипці.

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