Річ дня: Мюлі Givenchy, як у бабусі, вартістю 23 тис. грн (фото)

Givenchy представляє дует затишних мюлей Winter Mallow / Фото: Givenchy

Метью М. Вільямс створив для Givenchy затишні зимові мюлі Winter Mallow у двох кольорах – чорному та рудому. Усередині обох пар використовують штучне хутро, що, безумовно, оцінять еко-активісти. До речі, Instagram назвав головні тренди 2022 року.

Мюлі Winter Mallow представлені у двох варіантах: перші – зі шкіри 4G зі штучного хутра, а другі – з бежевої замші та штучного хутра.

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Перша пара повторює цибулинну форму. Верх повністю декорований тисненим логотипом 4G та виготовлений з телячої шкіри. Міжпідошва виконана у чорному кольорі зі стрілками у передній частині та написом Givenchy на п'яті. Усередині мюлів – м'яке штучне хутро.

Мюлі Givenchy Winter Mallow зі шкіри 4G зі штучного хутра всередині / Фото: Givenchy

Що стосується іншої пари, вона подана з бежевої замші досить знайомого відтінку та прикрашена металевим значком 4G на верхній частині. Кремова підошва також брендована відповідно до чорної шкіряної пари, а внутрішня обробка виготовлена теж зі штучного хутра кремового кольору з білим шкіряним логотипом Givenchy на устілці.

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Мюлі Givenchy Winter Mallow з бежевої замші та штучного хутра / Фото: Givenchy

Купити обидві пари мюлів Winter Mallow можна на сайті Givenchy за ціною 850 доларів за пару.

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