Вакансія дня: Vogue шукають помічника Анни Вінтур. Як відправити резюме

Vogue шукають Асистента глобального редакційного директора Анни Вінтур / Фото: Колаж: Сьогодні

Ні, це не сон, а ваш реальний шанс влаштуватися на роботу мрії та втілити наяву кіношну фантазію опинитися на місці героїні Енн Хетеуей в "Диявол носить Pradа". Що треба зробити, щоб стати асистентом легенди, — розповідаємо.

Астрологи говорили, що 2022 рік для багатьох стане початком чогось масштабного у їхньому житті. І, схоже, вони мають рацію. Адже незабаром одному щасливчику, націленому на велику висоту і володіючому всіма необхідними якостями журналіста, посміхнеться успіх.

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Vogue розпочали пошуки помічника глобального редакційного директора Анни Вінтур. Також видання опублікувало список обов'язків та вимог до кандидата на посаду.

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Обов'язки:

вести календар Анни Вінтур;

відповідати на дзвінки/повідомлення;

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допомагати організовувати заходи, вирішувати там, де виникають нестикування;

зберігати фінанси на потреби офісу та правильно їх розподіляти;

вміти тримати язик за зубами;

бути трішки "Вангою" і не допускати проблем, а якщо трапилися, то швидко вирішувати;

пошук матеріалів для конференцій і повна поінформованість у темі, а не "чув дзвін, але не дзвін, де він".

ведення нотаток та протоколів нарад;

допомога у створенні контенту Vogue;

вміти знаходити спільну мову з керівниками редакцій, фінансами та кадрами, а також допомагати головному редактору виконувати загальнокорпоративні програми.

Вимоги:

Звичайно, список вимог до кандидатів у Ганни значний, тому ми не будемо вас "грузити", але найголовнішим пунктом залишається стресостійкість.

Якщо вам здається, що ви — саме та людина, яку шукають Vogue, надсилайте резюме за посиланням .

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