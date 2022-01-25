Вакансія дня: Vogue шукають помічника Анни Вінтур. Як відправити резюме

Vogue шукають Асистента глобального редакційного директора Анни Вінтур / Фото: Колаж: Сьогодні
Ні, це не сон, а ваш реальний шанс влаштуватися на роботу мрії та втілити наяву кіношну фантазію опинитися на місці героїні Енн Хетеуей в "Диявол носить Pradа". Що треба зробити, щоб стати асистентом легенди, — розповідаємо.
Астрологи говорили, що 2022 рік для багатьох стане початком чогось масштабного у їхньому житті. І, схоже, вони мають рацію. Адже незабаром одному щасливчику, націленому на велику висоту і володіючому всіма необхідними якостями журналіста, посміхнеться успіх.
Vogue розпочали пошуки помічника глобального редакційного директора Анни Вінтур. Також видання опублікувало список обов'язків та вимог до кандидата на посаду.
Обов'язки:
Вимоги:
Звичайно, список вимог до кандидатів у Ганни значний, тому ми не будемо вас "грузити", але найголовнішим пунктом залишається стресостійкість.
Якщо вам здається, що ви — саме та людина, яку шукають Vogue, надсилайте резюме за посиланням .
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