У Туркменістані заборонили ботокс, нарощені вії та накладні нігті

Жінкам у Туркменістані заборонили користуватися величезною кількістю бьюті-послуг / Фото: Колаж: Сьогодні

У Туркменістані жінкам заборонили робити "уколи краси" та інші б'юті-процедури. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними журналістів, під заборону потрапили уколи ботоксу, контурна платика, нарощування вій, збільшення губ, а також використання накладних нігтів.

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Якщо майстри, салони краси і самі їхні клієнтки все-таки вирішать робити ці процедури, їм доведеться сплатити штрафи. Їхні розміри становлять від 4 до 8 тисяч гривень. Також передбачено арешт до 15 діб.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що правоохоронні органи вже ходять по салонам краси, повідомляючи про нові правила.

Поки що причина такої заборони невідома. Влада не надає відповідні документи.

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Варто знати, більшість населення Туркменії становлять мусульмани (89-90 %). Усі релігійні конфесії перебувають під жорстким контролем влади. Міжнародні організації неодноразово заявляли про тотальне порушення прав людини в країні.

Що стосується прав жінок, у грудні 2017 року в Туркменістані був прийнятий закон про заборону водіння автомобіля жінками, а вже в 2018 році органи стали вилучати права водія у жінок.

Раніше ми розповідали, що афганські жінки запустили флешмоб проти режиму талібів.