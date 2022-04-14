В Туркменистане запретили ботокс, наращенные ресницы и накладные ногти

Женщинам в Туркменистане запретили пользоваться огромным количеством бьюти-услуг / Фото: Коллаж: Сегодня

В Туркменистане женщинам запретили делать "уколы красоты" и другие бьюти-процедуры. Об этом сообщает местные СМИ.

По данным журналистов, под запрет попали уколы ботокса, контурная пластика, наращивание ресниц, увеличение губ, а также использование накладных ногтей.

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Если мастера, салоны красоты и сами их клиентки все-таки решат делать эти процедуры, им предстоит оплатить штрафы. Их размеры составляют от 4 до 8 тысяч гривен. Также предусмотрен арест до 15 суток.

Местные СМИ сообщают, что правоохранительные органы уже ходят по салонам красоты, сообщая о новых правилах.

Пока причина такого запрета неизвестна. Власти не предоставляют соответствующие документы.

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Стоит знать, что большинство населения Туркмении составляют мусульмане (89-90 %). Все религиозные конфессии находятся под жёстким контролем властей. Международные организации не раз заявляли о тотальном нарушении прав человека в стране.

Что касается прав женщин, в декабре 2017 года в Туркменистане был принят закон о запрете вождения автомобиля женщинами, а уже в 2018 года органы стали изымать водительские права у женщин.

Ранее мы рассказывали ,что афганские женщины запустили флешмоб против режима талибов.