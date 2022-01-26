Відпустка в Норвегії: влада змінила одне правило для в'їзду, яке порадує всіх

Поки одні їдуть до Таїланду та сидять на обов’язковому карантині, інші – планують відпустку до Норвегії. Бо тамтешня влада оновила одне коронавірусне правило. Вони скасували карантин для всіх, хто відвідає країну. Про це повідомляє Інтерfax-Україна.

Влада країни скасувала карантин для всіх мандрівників, які прилітають до Норвегії. І неважливо, який у вас статус вакцинації та яким препаратом вас щепили. Правильно починає діяти з 26 січня.

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Нововведення буде стосуватися не лише мандрівників, які щепилися, але й тих, у кого відсутня вакцинації, або ж препарат не входить до списку схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Берген, Норвегія / Фото: Lachlan Gowen / Unsplash

Дотримуючись рекомендації Національного інституту громадської охорони здоров'я, ми скасовуємо вимогу про в'їзний карантин, оскільки він більше не вважається необхідним для інфекційного контролю. Правило набуває чинності з 26 січня 2022 року", – йдеться в повідомленні.

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Туристам, які планують відвідати Норвегію, варто ознайомитися з іншими актуальними вимогами для безпечного перетину кордону.

"Для в'їзду до Норвегії буде потрібна довідка з негативним результатом ПЛР- або експрес-тесту на COVID, зробленого не раніше ніж за 24 години до в'їзду в країну. Мандрівники зобов'язані пройти після прибуття ще одне тестування або протягом 24 годин після прибуття. У разі позитивного тесту пасажир має вирушити на самоізоляцію", – пояснили у пресслужбі уряду.

Окрім вище згаданих правил, іноземні громадяни віком від 16 років мають заповнити реєстраційну анкету.

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