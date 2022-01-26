Відпустка в Норвегії: влада змінила одне правило для в'їзду, яке порадує всіх

Поки одні їдуть до Таїланду та сидять на обов’язковому карантині, інші – планують відпустку до Норвегії. Бо тамтешня влада оновила одне коронавірусне правило. Вони скасували карантин для всіх, хто відвідає країну. Про це повідомляє Інтерfax-Україна.
Влада країни скасувала карантин для всіх мандрівників, які прилітають до Норвегії. І неважливо, який у вас статус вакцинації та яким препаратом вас щепили. Правильно починає діяти з 26 січня.
Нововведення буде стосуватися не лише мандрівників, які щепилися, але й тих, у кого відсутня вакцинації, або ж препарат не входить до списку схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).
Дотримуючись рекомендації Національного інституту громадської охорони здоров'я, ми скасовуємо вимогу про в'їзний карантин, оскільки він більше не вважається необхідним для інфекційного контролю. Правило набуває чинності з 26 січня 2022 року", – йдеться в повідомленні.
Туристам, які планують відвідати Норвегію, варто ознайомитися з іншими актуальними вимогами для безпечного перетину кордону.
"Для в'їзду до Норвегії буде потрібна довідка з негативним результатом ПЛР- або експрес-тесту на COVID, зробленого не раніше ніж за 24 години до в'їзду в країну. Мандрівники зобов'язані пройти після прибуття ще одне тестування або протягом 24 годин після прибуття. У разі позитивного тесту пасажир має вирушити на самоізоляцію", – пояснили у пресслужбі уряду.
Окрім вище згаданих правил, іноземні громадяни віком від 16 років мають заповнити реєстраційну анкету.
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