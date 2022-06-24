Костюми на літо 2022 – ідеальні комплекти від польського бренду не за всі гроші світу (фото, ціна)

Костюми на літо 2022 – 10 трендів сезону, які варто приміряти / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві з 25 червня знову відкриваються магазини польського ритейлера Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Якщо ви сумніваєтеся, чи варто купувати одяг у іноземних виробників, чи краще віддати перевагу одягу вітчизняних брендів, не забувайте, у бутіках та на складах компанії працюють українці, яким також потрібне фінансове забезпечення. Польща не лише активно підтримує Україну у війні проти РФ, надаючи притулок для біженців, а й дає можливість людям працювати вдома, відкриваючи магазини. Також компанія сплачує податки до скарбниці держави, що дуже важливо у ці лихі часи.
Ми вибрали 10 ідеальних костюмів бренду Reserved, які можна придбати вже зараз. Влітку краще вибирати легкі натуральні тканини, як бавовна, льон та шовк. Робіть ставку на лаконічні комплекти соковитих відтінків та яскравих принтів.
Цього сезону бренди пропонують робити ставку на елегантні спідничні костюми із зав'язками навколо талії, ефектні комплекти з брюками, а також розслаблені костюми з анімалістичними квітковими принтами. І хоч цьогорічна відпустка нам не світить, настрій можна створити за допомогою одягу.
Топ з оборками та спідниця-кльош
Блуза на запах та спідниця з розрізом
Топ і штани в клітинку
Топ і штани-плісе
Кімоно та шорти
Блуза з рукавами ліхтарик та спідниця-міді з розрізом
Топ на зав'язках та штани з принтом
Топ на зав'язках та спідниця з розрізом ззаду
Сорочка та штани з принтом
Топ та спідниця з розрізом
Вибирайте літні сукні 2022 від українських брендів – де купити та ціни.