Костюмы на лето 2022 – идеальные комплекты от польского бренда не за все деньги мира (фото, цена)

Костюмы на лето 2022 - 10 трендов сезона, которые стоит примерить / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с 25 июня вновь открываются магазины польского ритейлера Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Если вы сомневаетесь, стоит ли покупать одежду у иностранных производителей, или лучше отдать предпочтение одежде отечественных брендов, не забывайте, в бутиках и на складах компании работают украинцы, которым также нужна финансовое обеспечение. Польша не только активно поддерживает Украину в войне с РФ, предоставляя убежище для беженцев, но и дает возможность людям работать у себя в стране, открывая магазины. Также компания платит налоги в казну государства, что немаловажно в эти тяжелые времена.

Мы выбрали 10 идеальных костюмов бренда Reserved, которые можно купить уже сейчас. Летом лучше выбирать легкие натуральные ткани, как хлопок, лен и шелк. Делайте ставку на лаконичные комплекты сочных оттенков и ярких принтов.

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В этом сезоне бренды предлагают делать ставку на элегантные юбочные костюмы с завязками вокруг талии, эффектные брючные комплекты, а также расслабленные костюмы с анималистическими цветочными принтами. И хоть отпуск в этом году нам не светит, настроение можно создать с помощью одежды.

Топ с оборками и юбка-клеш

Костюм 1298 грн / Фото: reserved.com/

Блуза на запах и юбка с разрезом

Костюм 1398 грн / Фото: reserved.com/

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Топ и брюки в клетку

Костюм 998 грн / Фото: reserved.com/

Топ и брюки-плиссе

Костюм 1498 грн / Фото: reserved.com/

Кимоно и шорты

Костюм 2198 грн / Фото: reserved.com/

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Блуза с рукавами фонарик и юбка-миди с разрезом

Костюм 1898 грн / Фото: reserved.com/

Топ на завязках и брюки с принтом

Костюм 1498 грн / Фото: reserved.com/

Топ на завязках и юбка с разрезом сзади

Костюм 998 грн / Фото: reserved.com/

Рубашка и брюки с принтом

Костюм 1198 грн / Фото: reserved.com/

Топ и юбка с разрезом

Костюм 1098 грн / Фото: reserved.com/

Выбирайте летние платья 2022 от украинских брендов – где купить и цены.