Костюмы на лето 2022 – идеальные комплекты от польского бренда не за все деньги мира (фото, цена)

Костюмы на лето 2022 - 10 трендов сезона, которые стоит примерить / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве с 25 июня вновь открываются магазины польского ритейлера Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Если вы сомневаетесь, стоит ли покупать одежду у иностранных производителей, или лучше отдать предпочтение одежде отечественных брендов, не забывайте, в бутиках и на складах компании работают украинцы, которым также нужна финансовое обеспечение. Польша не только активно поддерживает Украину в войне с РФ, предоставляя убежище для беженцев, но и дает возможность людям работать у себя в стране, открывая магазины. Также компания платит налоги в казну государства, что немаловажно в эти тяжелые времена.
Мы выбрали 10 идеальных костюмов бренда Reserved, которые можно купить уже сейчас. Летом лучше выбирать легкие натуральные ткани, как хлопок, лен и шелк. Делайте ставку на лаконичные комплекты сочных оттенков и ярких принтов.
В этом сезоне бренды предлагают делать ставку на элегантные юбочные костюмы с завязками вокруг талии, эффектные брючные комплекты, а также расслабленные костюмы с анималистическими цветочными принтами. И хоть отпуск в этом году нам не светит, настроение можно создать с помощью одежды.
Топ с оборками и юбка-клеш
Блуза на запах и юбка с разрезом
Топ и брюки в клетку
Топ и брюки-плиссе
Кимоно и шорты
Блуза с рукавами фонарик и юбка-миди с разрезом
Топ на завязках и брюки с принтом
Топ на завязках и юбка с разрезом сзади
Рубашка и брюки с принтом
Топ и юбка с разрезом
Выбирайте летние платья 2022 от украинских брендов – где купить и цены.