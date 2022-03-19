У Helsi запустили безкоштовні онлайн-консультації лікарів – як це працює

Як звернутися за консультацією до лікаря / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни на першому плані порятунок життя, пошук їжі та води, обладнання надійного сховища. Ми перестали звертати увагу на здоров'я, а іноді навіть здається, що стали сильнішими та витривалішими.

Насправді хвороби ніхто не скасовував. Особливо в умовах частого перебування в переповнених сховищах, де є всі передумови для поширення вірусу.

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Постає питання: як потрапити до лікаря?

Медичний сервіс Helsi запустив безкоштовні консультації з лікарями, які можна провести онлайн за допомогою відеозв'язку.

Записатися на прийом можна до всіх фахівців як державних, так і комерційних клінік. Такі прийоми безплатні!

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Усі фахівці – професіонали, їхня кваліфікація підтверджена Міністерством охорони здоров'я.

Як записатися до лікаря

Для запису на консультацію до спеціаліста не обов'язково мати декларацію чи направлення від сімейного лікаря.

Потрібно перейти за посиланням.

Вибрати лікаря потрібної спеціальності.

Вибрати день та час для консультації.

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