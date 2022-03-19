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У Helsi запустили безкоштовні онлайн-консультації лікарів – як це працює

19 березня, 10:29
Як можна записатися до лікаря, які фахівці доступні та скільки коштує прийом у лікаря. Відповідаємо на найважливіші запитання українців

Як звернутися за консультацією до лікаря / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни на першому плані порятунок життя, пошук їжі та води, обладнання надійного сховища. Ми перестали звертати увагу на здоров'я, а іноді навіть здається, що стали сильнішими та витривалішими.

Насправді хвороби ніхто не скасовував. Особливо в умовах частого перебування в переповнених сховищах, де є всі передумови для поширення вірусу.

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Постає питання: як потрапити до лікаря?

Медичний сервіс Helsi запустив безкоштовні консультації з лікарями, які можна провести онлайн за допомогою відеозв'язку.

Записатися на прийом можна до всіх фахівців як державних, так і комерційних клінік. Такі прийоми безплатні!

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Усі фахівці – професіонали, їхня кваліфікація підтверджена Міністерством охорони здоров'я.

Як записатися до лікаря

  • Для запису на консультацію до спеціаліста не обов'язково мати декларацію чи направлення від сімейного лікаря.
  • Потрібно перейти за посиланням.
  • Вибрати лікаря потрібної спеціальності.
  • Вибрати день та час для консультації.

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