У Helsi запустили безкоштовні онлайн-консультації лікарів – як це працює

Як звернутися за консультацією до лікаря / Фото: Колаж: Сьогодні
Під час війни на першому плані порятунок життя, пошук їжі та води, обладнання надійного сховища. Ми перестали звертати увагу на здоров'я, а іноді навіть здається, що стали сильнішими та витривалішими.
Насправді хвороби ніхто не скасовував. Особливо в умовах частого перебування в переповнених сховищах, де є всі передумови для поширення вірусу.
Постає питання: як потрапити до лікаря?
Медичний сервіс Helsi запустив безкоштовні консультації з лікарями, які можна провести онлайн за допомогою відеозв'язку.
Записатися на прийом можна до всіх фахівців як державних, так і комерційних клінік. Такі прийоми безплатні!
Усі фахівці – професіонали, їхня кваліфікація підтверджена Міністерством охорони здоров'я.
Як записатися до лікаря
- Для запису на консультацію до спеціаліста не обов'язково мати декларацію чи направлення від сімейного лікаря.
- Потрібно перейти за посиланням.
- Вибрати лікаря потрібної спеціальності.
- Вибрати день та час для консультації.
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