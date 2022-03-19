В Helsi запустили бесплатные онлайн-консультации врачей – как это работает

Как обратиться за консультацией к врачу / Фото: Коллаж: Сегодня
Во время войны на первом плане спасение жизни, поиск еды и воды, оборудование надежного убежища. Мы перестали обращать внимание на здоровье, а иногда даже кажется, что стали сильнее и выносливее.
На самом деле болезни никто не отменял. Особенно в условиях частого пребывания в переполненных убежищах, где есть все условия для распространения вируса.
Встает вопрос: как попасть к врачу?
Медицинский сервис Helsi запустил бесплатные консультации с докторами, которые можно провести онлайн по видеосвязи.
Записаться на прием можно ко всем специалистам как государственных, так и коммерческих клиник. Онлайн-приемы бесплатны!
Все специалисты – профессионалы, их квалификация подтверждена Министерством здравоохранения.
Как записаться к врачу
- Для записи на консультацию к специалисту необязательно иметь декларацию или направление от семейного врача.
- Нужно перейти по ссылке.
- Выбрать врача необходимой специальности.
- Выбрать день и время для консультации.
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