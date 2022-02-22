У барі, супермаркеті або на вулиці – ТОП-10 найнебезпечніших місць зараження коронавірусом

Ризик заразитися коронавірусом високий у барі, а ось на вулиці, навіть гуляючи з друзями, ризик менше / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Ризики заразитися ковідом, судячи з останніх даних МОЗ України, у всіх нас виросли: за останню добу виявили 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (COVID-19). На жаль, також зафіксовано і 287 смертей від ковіда, 8 із них – у столиці . Список найнебезпечніших місць у плані зараження ковідом склав та опублікував "Коронавірус інфо".

Так, найбільше ми ризикуємо підчепити ковід у барі , у церкві, тобто на релегіозній церемонії, на спортивному стадіоні та музичному фестивалі/концерті-9 балів ризику. Трохи нижче, але досить високі шанси заразитися коронавірусом у тренажерному залі (8 балів), перукарні (7 балів), за тиждень роботи в офісі (6 балів) та в торговому центрі (5 балів).

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Найбільше ми ризикуємо підчепити ковід у барі, у церкві, тобто на релегіозній церемонії, на спортивному стадіоні чи музичному фестивалі/концерті / Фото: коронавірус_інфо

Далі за спаданням йдуть школи, громадський транспорт, прогулянки з друзями та відвідування магазину. І найменше ризикує заразитися ковідом той, хто купує продукти на винос та отримує посилки. МОЗ України, як і раніше, просить не ігнорувати правила профілактики захворюваності на ковід – носіння масок, дотримання особистої гігієни та вакцинацію.

Найменше ризикує заразитися ковідом той, хто купує продукти на виніс та отримує посилки / Фото: freepik.com

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Також раніше ми писали, чому, незважаючи на зростання захворюваності, багато країн відмовляються від карантину, читайте: "Обмеження при омікроні – чи небезпечно скасовувати карантин, коли захворюваність зростає, відповів професор Комаровський".

Також вам може бути цікаво, як не варто лікувати ковід та ГРВІ народними методами, читайте: "Дихати над картоплею при ковіді та ГРВІ – чому це погана ідея".