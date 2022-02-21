Дихати над картоплею при ковіді та ГРВІ – чому це погана ідея

Лікування ковиду або застуди в домашніх умовах парою не тільки не допоможе, але може нашкодити. Чому не варто робити такі домашні інгаляції – у матеріалі

Дихати над картоплею при ковіді та ГРВІ – неефективно в плані лікування та гаряча пара може нашкодити / Фото: istockphoto.com

Домашні інгаляції не допоможуть зняти запалення, а навпаки лише посилять. А ось опік шкіри та слизової оболонки носоглотки можна отримати легко. Чому не варто використовувати домашні інгаляції і як краще лікувати ГРВІ – розповіли в МОЗ України

Ефективна інгаляція проти вірусів чи ні?

Народний метод лікування застуди, ГРВІ а зараз – ковіду парою дійсна може полегшити симптоми але шкоди від такої процедури більше, ніж користі. Гаряча пара не допоможе зняти запальний процес, а навпаки, лише посилить його. У результаті запальний процес може поширитись на сусідні здорові тканини та викликати гайморит, отит, лімфаденіт тощо.

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Гаряча пара не допоможе зняти запальний процес при ГРВІ або ковіді, а навпаки, тільки посилить його / Фото: istockphoto.com

А ще інгаляції над парою можуть закінчитись опіками шкіри, слизової оболонки носоглотки, дихальних шляхів. Особливо небезпечна ця процедура для малюків, які можуть не тільки опікуватися парою, але ще перевернути на себе окріп. Не варто лікуватися гарячою парою за високої температури тіла, це може ще більше "підстебнути" температуру і посилити набряклість слизової оболонки носоглотки.

Як лікувати застуду чи ГРВІ інгаляціями?

Щоб вилікувати та полегшити симптоми при ГРВІ потрібно користуватися зволожувачем повітря , а не експериментувати з "інгаляціями" над картоплею тощо. І то тільки за умови, що у вашому будинку повітря сухе.

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Для безпечних інгаляцій при лікуванні ГРВІ використовують спеціальні прилади – небулайзери та інгалятори / Фото: freepik.com

Для безпечних інгаляцій використовують спеціальні прилади – небулайзери та інгалятори. Але перш ніж користуватися таким інгалятором, проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем, не займайтеся самолікуванням.

Також ми раніше писали, коли потрібні антибіотики під час лікування ковіда, читайте: "Чи можна лікувати ковид антибіотиками".

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А ще вам може бути цікаво, як зрозуміти, що захворіли на пневмонію, читайте: "Кашель, задишка та температура – чи завжди ці симптоми говорять про пневмонію".