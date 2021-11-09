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Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 8 листопада

Марина Григоренко
9 листопада, 07:00
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 9 листопада.

  • Цифра дня – 16
  • Колір дня – фіолетовий
  • Число успіху – 7

У головних плюсах дня – зміцнення зв'язків та сімейних цінностей. При цьому мінуси дня несуть спокуси, безтурботність. В основі дня – сталість та вірність своїм обіцянкам. У питаннях краси та фітнесу корисний точковий масаж та аромотерапія. Також стрижки волосся.

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Щодо здоров'я – зуби та суглоби. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, небажані боргові зобов'язання та оформлення кредитів.

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