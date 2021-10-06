Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 6 жовтня

Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скріншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 6 жовтня.

Цифра дня – 12,

Колір дня – жовтий,

Число удачі – 3.

У головних плюсах дня – інтуїція, чуйність і увага, при цьому мінуси дня несуть суєту і емоційні дії. В основі дня – милосердя і підтримка ближнього.

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У питаннях краси і фітнесу актуальні дихальні вправи, піші прогулянки і йога. Стосовно здоров'я – бережіть легені і бронхи. Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, хороший день для зустрічей із однодумцями і друзями

Також сьогодні, 6 жовтня, відбудеться черговий осінній молодик в 2021 році. Дізнайтеся, що цікавого буде в цей період, які у нього особливості, чим небезпечний цей день, що можна, а що не можна робити в фазу "місяця-молодика", щоб не накликати на себе неприємності.

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Так, жовтневий повний місяць проходить під знаком Терезів, і це найкращий час для примирення, а ще в цей період добре загадувати бажання. Не забувайте піклуватися не тільки про свій емоційний стан, але і фізичне здоров'я: попереду сезон застуд і ГРВІ.

Раніше ми писали про гороскоп на цей тиждень для всіх знаків Зодіаку.