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Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 5 листопада

Марина Григоренко
5 листопада, 07:00
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Прогноз нумеролога на 5 листопада 2021 року

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 5 листопада.

  • Цифра дня – 12
  • Колір дня – жовтий та золото
  • Число успіху – 3

У головних плюсах дня – інтуїція та знаки долі. При цьому мінуси дня несуть відсутність терпіння та жадібність. В основі дня – вивчення нового та початок здійснення цілей та завдань. У питаннях краси та фітнесу – рухливість та фізична активність

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Щодо здоров'я – очі та судини. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, гарний момент для починань та вступу на нову посаду.

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