Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 28 вересня

Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 28 вересня.

Цифра дня – 24

Колір дня – синій

Число удачі – 6

У головних плюси дня – працьовитість і терпіння. При цьому мінуси дня несуть обман, конфлікти, плітки. В основі дня добре присвятити час генерального прибирання і очищення простору від мотлоху.

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У питаннях краси і фітнесу догляд за порожниною рота і зубами. Стосовно здоров'я шлунок вразливий. Не навантажуйте себе важкою їжею. Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, присвятивши час благодійності та меценатства.

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А якщо ви втомилися, то підняти настрій після важкого дня вам допоможуть поради від українських зірок. У знаменитостей, які часто працюють без вихідних, а до того ж займаються домашніми справами, є кілька порад, які допоможуть привести життя в норму і подолати втому.

Також не забувайте дбати про своє здоров'я і здоров'я сім'ї, зміцнювати імунітет у холодний осінній час: в цьому вам допоможуть поради доктора Комаровського.

Нагадаємо, що раніше ми писали також, що робити при ГРВІ і застуді.