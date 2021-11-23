Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 23 листопада

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової / Фото: Скріншот з YouTube

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 23 листопада.

Цифра дня – 12

Колір дня – жовтий та золото

Число успіху – 3

У головних плюсах дня – чуйність та увага. При цьому мінуси дня несуть самообман, страхи та сумніви. В основі дня – добре провести генеральне прибирання свого простору. У питаннях краси та фітнесу – програми по зниженню ваги.

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Щодо здоров'я – очищення кишечника. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, ретельно перевіряйте всі документи і по можливості наведіть порядок на робочому столі та в паперах.

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