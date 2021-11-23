Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 ноября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 23 ноября.
- Цифра дня – 12
- Цвет дня – желтый и золото
- Число удачи – 3
В главных плюсах дня – чуткость и внимание. При этом минусы дня несут самообман, страхи и сомнения. В основе дня – хорошо провести генеральную уборку своего пространства. В вопросах красоты и фитнеса – программы на снижение веса.
В отношении здоровья – очищение кишечника. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, тщательно перепроверьте все документы и по возможности наведите порядок на рабочем столе и в бумагах.
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