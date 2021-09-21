Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 21 вересня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 21 вересня / Фото: Pexels

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 21 вересня.

цифра дня – 17

– 17 колір дня – зелений

– зелений число удачі – 8

У головних плюсах дня здійснення бажань і успіх в справах. При цьому мінуси дня несуть жадібність і нудьгу. В середині дня звертайте увагу на знаки долі і слухайте внутрішній голос. У питаннях краси і фітнесу – детокс і дієти.

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У випадку охорони здоров'я уразливі зуби і вуха. Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, пам'ятайте: якщо хотіли щось змінити у своєму житті, то можна зараз, головне щоб ці зміни не були деструктивними.

Також ми дізналися, що завтра відбудеться перший осінній повний місяць. У цей період люди можуть приймати нераціональні рішення, бувають довірливішими і наївнішими, схильнішими до містики і необдуманих вчинків. А ще повний місяць – не найкращий час для початку нових справ і проєктів, тому що очікуваного вами результату не станеться, не витрачайте сили даремно.

Раніше ми також писали, як важливо зміцнити здоров'я дітей перед прийдешніми холодами: порадами поділився лікар Комаровський.