Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 18 жовтня

Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 18 жовтня.

Цифра дня – 15

Колір дня – синій

Число удачі – 6

У головних плюсах дня працьовитість і стійкість, при цьому мінуси дня несуть азарт і спокуси. В основі дня милосердя і цілеспрямованість.

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У питаннях краси і фітнесу стрижки та фарбування волосся. У випадку охорони здоров'я очищення організму від шлаків. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, вітаються благодійність. Покупки не великі і для дому, зокрема на кухню.

Також сьогодні корисно постаратися відсторонитися від чужих проблем і зайнятися питаннями, які стосуються безпосередньо вас. Дізнатися, що чекає завтра, 18 жовтня, кожного із знаків зодіаку, можна в нашому гороскопі.

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Також раніше ми писали, як почнеться і пройде наступний тиждень, складно буде без емоцій вирішувати якісь справи, а запальність часто стоятиме на заваді діалогу. Читайте гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: всі знаки зодіаку

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