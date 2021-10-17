Гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 18-24 жовтня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступний тиждень для багатьох людей почнеться імпульсивно і яскраво. Складно буде без емоцій вирішувати якісь справи, а запальність часто стоятиме на заваді діалогу.

Пізніше активна діяльність набуде забарвлення легкості та оптимізму, і до вихідних відновиться позитивний настрій.

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Гороскоп на тиждень 18-24 жовтня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

У Овнів наступний тиждень знаменує відповідальний і навіть доленосний період. У середу від вас буде потрібне важливе рішення , від якого багато в чому залежатиме майбутнє вас самих або близьких вам людей. Не пропустіть свій шанс на успіх. Інтуїція підкаже вам правильний шлях.

Гороскоп на тиждень 18-24 жовтня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

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Загалом у Тельців наступного тижня не очікується великих неприємностей. Ось тільки постарайтеся не допускати помилок у роботі, щоб вони не стали фатальними. У вихідні можливе нездужання, і вам буде потрібна підтримка близьких. Важливо не ображати їх і не провокувати на з'ясування стосунків і сварки.

Гороскоп на тиждень 18-24 жовтня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Близнята наступного тижня відчують впевненість у власних силах. Відбудеться переоцінка цінностей, яка здивує як вас самих, так і оточення. Ви легко і спокійно зможете реагувати на ту інформацію, яка до недавнього часу виводила вас із себе і псувала стосунки з іншими.

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Гороскоп на тиждень 18-24 жовтня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Раків з початку семиденного періоду опанують спокій і умиротворіння , які не покинуть вас до самого кінця вихідних. Ваша доброзичливість позначиться на взаєминах з навколишніми людьми. Ви здатні полюбити весь світ, і світ у відповідь полюбить вас. А в сім'ї настане довгоочікувана гармонія.

Гороскоп на тиждень 18-24 жовтня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Леви наступного тижня будуть, на здивування, зайве чутливі та вразливі . У понеділок ви можете зопалу накоїти багато дурниць, особливо в особистій сфері. Будьте обережні, інакше згодом можете сильно пошкодувати. До вихідних ви знову наростите звичну броню, і вас складно буде вивести з рівноваги.

Гороскоп на тиждень 18-24 жовтня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

У Дів майбутнього тижня виникнуть труднощі у взаєминах з партнерами. У середу виникне чи то спокуса, чи то потреба хитрувати і вивертатися. Однак не варто йти на явний обман, тому що вас можуть неправильно зрозуміти, а це зашкодить вашим планам і репутації. До вихідних ситуація зміниться на краще.

Гороскоп на тиждень 18-24 жовтня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Терезам наступної семиденки доведеться перевірити своє здоров'я на міцність і витривалість. За необхідності приділіть йому більше уваги і займіться профілактикою . У четвер вам доведеться обстоювати свої інтереси і думку перед оточенням. Не бійтеся говорити людям правду, навіть якщо вона їм не сподобається.

Гороскоп на тиждень 18-24 жовтня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Приємні моменти або навіть зміни в особистому житті чекають представників знака Скорпіон. Ваші взаємини нарешті починають налагоджуватися. У справах важлива поступовість . Не прагніть форсувати все і відразу. Затишок і спокій в домі, вирування почуттів, романтичні зустрічі – просто насолоджуйтеся.

Гороскоп на тиждень 18-24 жовтня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

На початку тижня можлива якась нестиковка на роботі. Незважаючи на це, у Стрільців буде позитивна з усіх боків семиденка, а неприємності зникнуть самі собою. В середині робочого тижня у вас прокинеться тяга до творчості , І ви подивіться на речі по-новому. На вихідних очікується радісна для вас зустріч.

Гороскоп на тиждень 18-24 жовтня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

У Козорогів настає час одкровень і задушевних розмов . Візьміть м'який плед, кухоль гарячого глінтвейну – і приємний образ осені можна вважати завершеним. У важкі моменти і в періоди радості не забувайте, що у вас є друзі – неприємності здадуться не такими вже й страшними, а хороші моменти багатократно посиляться.

Гороскоп на тиждень 18-24 жовтня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У Водоліїв настане філософський і спокійний період, коли потягне на роздуми про життя і високі матерії. Весь тиждень ви будете абсолютно невибагливі і до себе, і до оточення. Скористайтеся можливістю розслабитися і насолодитися життям. А робота і так нікуди не дінеться, ви все встигнете вчасно.

Гороскоп на тиждень 18-24 жовтня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Уже в першій половині наступного тижня Риби будуть пожинати плоди своєї тривалої і копіткої роботи, яку нещодавно завершили. Що посіяли – те і пожинайте . Навіть не надто сприятливі ситуації ви здатні змінити на свою користь. Але будьте готові до того, що в кінці тижня ваша активність знизиться.

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