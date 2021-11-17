Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 17 листопада

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 17 листопада.

Цифра дня – 15

Колір дня – синій

Число успіху – 6

У головних плюсах дня – логічне мислення та наполегливість. При цьому мінуси дня несуть диктат та емоційну незадоволеність. В основі дня – гармонія розуму та інтуїції. У питаннях краси та фітнесу – догляд за волоссям, стрижки та фарбування.

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Щодо здоров'я – судини. Слідкуйте за тиском. Зменште споживання алкоголю та енергетичних напоїв. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, гарний день для переходу на нову роботу, укладання контрактів та відкриття нових проектів.

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