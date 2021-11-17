Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 17 ноября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 17 ноября.

Цифра дня – 15

Цвет дня – синий

Число удачи – 6

В главных плюсах дня – логическое мышление и настойчивость. При этом минусы дня несут диктат и эмоциональную неудовлетворённость. В основе дня – гармония разума и интуиции. В вопросах красоты и фитнеса – уход за волосами, стрижки и окрашивание.

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В отношении здоровья – сосуды. Следите за давлением. Снизьте потребление алкоголя и энергетических напитков. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, хороший день для перехода на новую работу, заключения контрактов и открытия новых проектов.

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